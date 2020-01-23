شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع ”الذراع الأيمن” لخامنئي في اليمن ورؤس حوثية من العيار الثقيل في جبهة نهم شرقي صنعاء.. (الأسماء) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقت، الأربعاء 22 يناير / كانون الثاني 2020م، عدد من قيادات المليشيا الحوثية مصرعها بينها ضابط عسكري في الحرس الثوري الإيراني، شرقي العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.



وبحسب مصادر إعلامية، قال مصدر عسكري، إن مجموعة من جند كتيبة المهام الخاصة التابعة للقوات الحكومية، تسللت إلى قلب مواقع مليشيا الحوثي في جبهة نهم، شرقي صنعاء، وشنت هجوماً على كهف جبلي يتواجد بداخله عدد من القيادات الحوثية البارزة، بينها ضابط في الحرس الثوري الإيراني.

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مصرع ”الذراع الأيمن” لخامنئي في اليمن ورؤس حوثية من العيار الثقيل في جبهة نهم شرقي صنعاء.. (الأسماء)



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ووفق المصدر، لقت معظم القيادات الحوثية مصرعها بينها ضابط في الحرس الثوري الإيراني.



وفي سياق مواجهات الأربعاء المحتدمة، لقي القيادي الميداني في صفوف المليشيا “أحمد علي الخولاني” مصرعه مع عدد من مرافقيه.



كما لقي القيادي الحوثي على أحمد مسعود، وثلاثة من مرافقيه مصرعهم، وهم: علي حسين محمد عبدالخالق الكبسي، أحمد يحيى محمد عبدالخالق الكبسي، شرف عبدالسلام ‎الحوثي.



وتشهد جبهة نهم مواجهات شرسة بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي.