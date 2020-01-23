شكرا لقرائتكم خبر عن من السعودية .. بشرى سارة بشأن تخفيض رسوم الوافدين والمرافقين والتراجع عن القرارات السابقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طالبت دراسة سعودية حملت عنوان «الإصلاحات المالية العامة وأثرها على التنمية الاقتصادية في المملكة»، بمراجعة قرارات المقابل المادي على الوافدين والمرافقين بالمملكة، ورسوم الخدمات البلدية، وعدم المغالاة في معدلاتها وتفادي العشوائية في إصدارها، لتأثيراتها السالبة على بيئة الأعمال وأداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

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وقالت الدراسة التي طرحت في اليوم الثاني لمنتدى الرياض الاقتصادي أمس إنه في مجال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحسين بيئة الاستثمار الخاص والنهوض بمستويات التشغيل، يجب مراجعة القرارات الخاصة بالمقابل المادي على الوافدين والمرافقين ورسوم الخدمات المحلية والتأشيرات، لتأثيراتها السالبة على بيئة الأعمال وأداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وخاصة المقابل المادي على العمالة الوافدة.

وكذلك مراجعة رسوم الخدمات البلدية، مع مراعاة عدم المغالاة في معدلاتها، وتفادي العشوائية في إصدارها، وأيضا الحد من المنافسة غير العادلة من خلال الرقابة الصارمة والجزاءات الرادعة لعمليات التستر التجاري، ومن خلال إحكام الرقابة علي المنافذ الجمركية لمنع استيراد السلع المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات، وإتاحة التمويل الميسر من صناديق التنمية المتخصصة، ومن البنوك التجارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.