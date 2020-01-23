شاهد: كاتب سعودي يظهر على قناة إسرائيلية ويدافع عن اليهود

نشرت قناة (كان) الإسرائيلية، مقطع فيديو للكاتب السعودي عبدالرزاق القوسي؛ بمناسبة اليوم العالمي لـ"الهولوكوست".

وقالت القناة الإسرائيلية إن "الكاتب السعودي عبدالرزاق القوسي ندد بأشد العبارات بإبادة اليهود".

ووفق القناة، فقد قال القوسي : ""زرت متحف الهولوكوست في القدس وكنت أبكي لرؤية فظاعة التعذيب وإبادة اليهود بدون رحمة وإنسانية. ندين المجزرة بحق أي انسان بغض النظر عن انتمائه العرقي والديني".

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وفي سياقٍ متصل، قال المتحدث باسم حركة " حماس " حازم قاسم إن اهتمام الإعلام الإسرائيلي ببعض الشخصيات العربية، الذين يبدون مشاعر إيجابية تجاه دولة الاحتلال، هو محاولة إسرائيلية لتسويق وهم التطبيع.

وكتب قاسم عبر "فيسبوك": هذه الشخصيات لا تمثل شيئاً في الأمة العربية، وسلوكها شاذ تماماً، ولا يعبرون عن أحد في مجتمعاتهم، وهم منبوذون من كل مكونات الأمة.

وقال إن "جماهير الأمة ستبقى تعتبر فلسطين قضيتها المركزية، وأن الاحتلال الإسرائيلي هو العدو المركزي للأمة".