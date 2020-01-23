تفاصيل إصابة أول ممرضة في السعودية بفيروس كورونا الجديد

أُعلِن اليوم الخميس 23 يناير/كانون ثاني 2020، عن ظهور أول إصابة بفيروس كورونا ووهان الجديد، في المملكة العربية السعودية.

وذكرت وزارة الدولة الهندية للشؤون الخارجية، أنه تم تشخيص إصابة ممرضة هندية في السعودية بفيروس كورونا ووهان، المعروف باسم فيروس كورونا الجديد.

وقال فيلامفيل مريدالهاران وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية إنه تم اكتشاف إصابة الممرضة الهندية بفيروس كورونا، بعد فحص حوالي 100 ممرضة هندية معظمهم من كيرالا، يعملون في مستشفى الحياة بالسعودية.

Advertisements

وبين وزير الدولة الهندي، أن الممرضة تخضع للعلاج في مستشفى عسير في السعودية، مؤكدًا أنها "تتماثل للشفاء بشكل جيد". وفق ما نقله موقع (سي إن إن) بالعربية.

وبلغ عدد الوفيات في مدينة ووهان الصينية إلى 17 حالة جراء الإصابة بفيروس كورونا الجديد، في حين تم الإبلاغ عن عشرات الحالات الأخرى في جميع أنحاء الصين وصولاً إلى غرب الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف من احتمال تفشي الفيروس ليصبح وباء.

وفي جميع أنحاء العالم، جرى تأكيد وقوع 622 حالة إصابة منذ اكتشاف الفيروس في منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، من بينهم 611 إصابة في المدن الصينية.