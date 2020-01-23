‏فرق الدفاع المدني بجدة تباشر حريق ورش بشارع الإسكان

‏تباشر فرق الدفاع المدني بجدة حريق ورش بشارع الإسكان، ‏وحسب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن عمليات 911 تلقت بلاغاً في تمام الساعة (15:18) مفاده وجود حريق في ورشة بشارع الإسكان. ‏وعلى الفور جرى تحريك الفرق اللازمة والمعدات المساندة لموقع الحادث، ‏وبوصول الفرق للموقع اتضح أن الحالة عبارة عن حريق في ورش نجارة بمساحة إجمالية تُقدّر بـ30 في 40 مترا، و‏تمت عمليات المباشرة وعزل منطقة الحادث عن باقي المواقع المجاورة والسيطرة على الحريق في موقعه، وتعمل الفرق الآن على عمليات التبريد والتفتيش ولم تسجل إصابات.



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