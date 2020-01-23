مواقع تاريخية وترفيهية بموسم حائل



بين مدير المركز الإعلامي بموسم حائل صالح العنزي في حديثه لـ«دوت الخليج» أنه تم إطلاق حزمة من الفعاليات الثقافية والرياضية والترفيهية المتنوعة في مواقع مختلفة بحائل تستهدف كافة شرائح المجتمع وتستمر حتى 8 فبراير القادم، مؤكداً أن الموسم أسهم بتفعيل قطاعات اقتصادية متعدده منها الإيواء والخدمات خلال الفترة الماضية وإطلاق قدرات القطاعات المعنية وتوفير فرص عمل في مواقع فعاليات الموسم بشكل مباشر وغير مباشر. طبيعة وتراث أوضح العنزي أن موسم حائل أطلق فعاليات متنوعة منها فعاليات قصر القشلة التي تُقام في ساحة أحد أقدم وأكبر القصور التراثية المبنية من الطين بالمملكة، مؤكداً أن هناك ركناً لمعرض الصور المتنوعة من طبيعة وتراث حائل إلى جانب عالم الآثار الصغير وأكشاك الطعام والحِرف اليدوية المنتجة بحائل. اختلاف ومتعة أشار العنزي إلى أنه أطلق في هذا الموسم فعالية (نبض حائل) التي تضم الكثير من الأشياء الممتعة والمختلفة، حيث نجد أن هناك قسمين رئيسيين، الأول للطعام والآخر للفنون والحِرف، وتحتضن منصة العروض 14عرضاً متنوعاً، إضافة إلى كرنفال الممشى لعارضين عالميين. وبين العنزي أنه في فعالية (منتزه مشار) يوجد منطقة مخصصة للمغامرات والألعاب منها حبل الانزلاق ودورة محاربي النينجا وشبكة التسلق والسينما في الهواء الطلق للكبار، مشددا على أن هناك العديد من الألعاب أيضا للأطفال إلى جانب ورش العمل التي يمكنهم الاستمتاع بها والمشاركة فيها مثل الترامبولين وركوب البنجي وحبل الانزلاق المخصص لهم وكرة القدم والكثير من الألعاب والفعاليات. المتحف الإقليمي أوضح العنزي أن متحف حائل الإقليمي يعد من أهم الفعاليات للموسم؛ لأنه ينقل زواره في رحلة لاستكشاف حائل وتاريخها في جولة تفاعلية على مر العصور، مبينا أن من الفعاليات الرياضية التي نظمت سباقات التحمل للفروسية، مشيرا إلى أنه سيقام خلال الأيام القادمة سباق عالمي للدراجات الجبلية متعددة المراحل في أربعة أيام.

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