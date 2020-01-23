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مركز الوقاية ينفي ظهور كورونا الجديد في المملكة

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2020-01-23

مركز الوقاية ينفي ظهور كورونا الجديد في المملكة

متابعات الخليج 365 - الرياض

نفى المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها التابع لوزارة الصحة رصد أي حالات فيروس كورونا الجديد في المملكة.

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وقال المركز: لم ترصد أي حالات لفيروس كورونا الجديد nCoV2019 في المملكة العربية حتى الآن.

وأضاف أنه يمكن متابعة الأحداث الصحية المرتبطة بالصحة العامة يوميًا على هذا الرابط: (هنا).

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