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تأهيل الكوادر الوطنية في قطاع التشييد عبر منصة دروب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» مع أكاديمية شركة أبيات السعودية لمواد البناء مذكرة تعاون، في مقر الصندوق بمدينة الرياض، لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في قطاع التشييد والبناء، وإعدادها لسوق العمل، من خلال إقامة دورات تدريبية الكترونية في ذات القطاع على منصة «دروب»، باعتبارها منصة التدريب الالكترونية الوطنية.

ووقع الاتفاقية نائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية لقطاع دعم التدريب الدكتور جمعة حامد، ومدير عام أكاديمية شركة أبيات السعودية لمواد البناء عاصم حماد الأنصاري.

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وتهدف مذكرة التعاون المبرمة إلى دعم تدريب وتأهيل القوى العاملة الوطنية في قطاع البناء والتشييد، وتزويدها بالمهارات والقدرات المعرفية والمهنية المطلوبة، من خلال برنامج التدريب الالكتروني «دروب».

وبموجب مذكرة التعاون يتيح «هدف» نشر الدورات التدريبية الالكترونية المقدمة من الأكاديمية على منصة «دروب»، كما سيتولى «هدف» تطبيق معايير جودة قبول الدورات التدريبية الالكترونية المعتمدة لدى «دروب»، بالإضافة إلى العمل بين الطرفين على تطوير الدورات التدريبية الالكترونية، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل ومعايير منصة دروب.

ويأتي برنامج التدريب الالكتروني «دروب» ضمن حزمة برامج التدريب والتأهيل التي يقدمها الصندوق، بهدف تأهيل وتطوير مهارات الباحثين عن العمل والموظفين الراغبين في الوصول بمستواهم الوظيفي، سعيا لرفع معدلات مشاركة القوى الوطنية في القطاع الخاص، وزيادة إمكانية حصول الباحثين عن العمل على فرص وظيفية مناسبة.