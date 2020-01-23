15 برنامجا ودورة تدريبية في مجال المواصفات والمقاييس والمطابقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
تعتزم هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تنفيذ 15 برنامجا ودورة تدريبية وفق خطتها التدريبية لعام 2020، في مجال المواصفات والمقاييس والمطابقة ومختلف الأنشطة المرتبطة بالتقييس.
وأوضح الأمين العام لهيئة التقييس الخليجية سعود الخصيبي أن هذه الخطة تأتي انطلاقا من توجه هيئة التقييس للإسهام في تنمية وتطوير الكوادر البشرية في أجهزة التقييس بالدول الأعضاء ومختلف الجهات المعنية والمهتمين في مجال التقييس، وتأهيلهم للوفاء بمتطلبات العمل المهني والتوعية بأهمية التقييس والأنشطة المختلفة ذات العلاقة.
وأضاف الخصيبي أن الهيئة تعتزم تنظيم خمسة عشر برنامجا ودورة تدريبية يتم تنفيذها بحسب جدول زمني في عدد من عواصم ومدن الدول الأعضاء بالهيئة بالتعاون مع أجهزة التقييس الوطنية تشمل مختلف أنشطة التقييس، وذلك من خلال مركز التقييس الخليجي للتدريب التابع للهيئة.
وأشار إلى أن قائمة البرامج والدورات تتضمن تطبيقات الطاقة المستدامة، ومقارنة المواصفات القياسية الخليجية مع المواصفات القياسية المناظرة، ومتطلبات كود بناء المنشأة الخرسانية، والمواصفات القياسية للبلاستيك، وتحليل البيانات، وتطبيقا عمليا على بيانات التقييس، وكذلك آلية العمل في تطوير المواصفات القياسية الدولية (ISO/IEC)، وأيضا معايرة العدادات الذكية، إضافة إلى المهارات القيادية لرؤساء وأمناء اللجان الفنية الخليجية.
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