شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحّة» تكشف لـ«اليوم» حقيقة إصابة هنديّة بـ«كورونا الجديد» والان نبدء بالتفاصيل

في الوقت الذي تواردت أنباء عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا ووهان، المعروف باسم فايروس كورونا الجديد، وتحديداً لممرضة من الجنسية الهنديّة، تعمل في أحد المستشفيات بالمملكة، بعد فحص نحو 100 ممرضة هنديّة، نفى مصدر بوزارة الصحّة لـ "اليوم" إصابة السيدة بالفيروس المنتشر في الصين في الوقت الحالي.

وأكد أن حالة الممرضة الهنديّة هي ذات الحالة المسجلة لدى الوزارة برقم 20_1986، وهي مصابة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسيّة.

وكان مركز القيادة والتحكم التابع لوزارة الصحّة، قد سجل حالة إصابة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسيّة، أول من أمس، في منطقة عسير، لسيّدة تبلغ من العمر 27 عاماً وتعمل كممارسة صحيّة، وأشار المركز إلى أنها لم تكن مخالطة للإبل، في حين تم تصنيف حالتها أنها من المرحلة الثانويّة.