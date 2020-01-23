شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحّة» تكشف لـ«اليوم» حقيقة إصابة هنديّة بـ«كورونا الجديد» والان نبدء بالتفاصيل
وأكد أن حالة الممرضة الهنديّة هي ذات الحالة المسجلة لدى الوزارة برقم 20_1986، وهي مصابة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسيّة.
وكان مركز القيادة والتحكم التابع لوزارة الصحّة، قد سجل حالة إصابة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسيّة، أول من أمس، في منطقة عسير، لسيّدة تبلغ من العمر 27 عاماً وتعمل كممارسة صحيّة، وأشار المركز إلى أنها لم تكن مخالطة للإبل، في حين تم تصنيف حالتها أنها من المرحلة الثانويّة.
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