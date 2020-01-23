شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبير» لإيران : توقفوا عن رعاية الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، أنه يتوجب على إيران الاهتمام بشعبها أولا، وعليها أن تمتنع وتتوقف عن كونها الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم.
وأضاف "الجبير" خلال مشاركته فى مؤتمر دافوس: "المملكة تهتم بموضوع العراق بصورة كبيرة، ونحن لدينا علاقات تاريخية، وكل مسلم وعربي هو جزء من الإمبراطورية العباسية".
وتابع "الجبير": "العراق يحتاج إلى تطوير ودعم في مرحلته القادمة ونشعر بالقلق من تدخل إيران في العراق".
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