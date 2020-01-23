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2020-01-23 العساف : توافق كبير بين أهداف المملكة وأجندة مجموعة العشرين متابعات الخليج 365 - واس أكد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء رئيس وفد المملكة المشارك في اجتماعات دافوس للعام الحالي الدكتور إبراهيم العساف أن هناك توافقاً قوياً بين ما تقوم به المملكة وبين أجندة مجموعة العشرين.

وقال العساف في تصريح له على هامش اجتماعات المنتدى الاقتصاد العالمي في دافوس: إن هناك أهدافاً مشتركة للمملكة وللدول العشرين، حيث إن المملكة دولة نامية ولكن في الوقت نفسه تعدّ من الدول المانحة والدول المشاركة بفاعلية وتهتم بالنشاط المالي والاقتصادي الدولي.

وأوضح أن للمملكة موقعاً خاصاً في مجموعة العشرين لتوافق أجندة المجموعة بشكل كبير مع أجندة المملكة العربية السعودية. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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