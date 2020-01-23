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كتلة هوائية باردة تعبر المملكة فجر الجمعة
رياح تثير الغبار والأتربة بسرعة 80 كم/ساعة
متابعات الخليج 365 - الرياض
من المتوقع أن يتشكل منخفض جوي جديد فوق المملكة اعتبارًا من الساعات المتأخرة من الليل تدفع برياح غربية نشطة السرعة على المنطقة الشمالية من السعودية نهار الجمعة كما يتوقع أن تسجل سرعة هبات الرياح ما يزيد عن 80 كلم/ساعة أحيانًا.
وبحسب مركز طقس العرب من المتوقع أن تعمل الرياح النشطة على إثارة الغبار على كل من شرق منطقة تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، قد تمتد نحو حائل، وحفر الباطن ساعات مساء وليل الجمعة، حيث تتدنى الرؤية الأفقية في العديد من المناطق.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد توقعت أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار غدًا والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية وتؤدي إلى شبه في انعدام الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.
كما توقعت أن تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على تلك المناطق، في حين يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.
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