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طرد طالبين سعوديين من قاعدة سان أنطونيو
بعد إقرار وزير الدفاع الأمريكي بتغييرات أمنية
متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف
قالت المحطة التلفزيونية الأمريكية WOAI-TV، إنه تم طرد طالبين سعوديين يدرسان في قاعدة لاكلاند في سان أنطونيو.
ويأتي ذلك بعد قرار وزير الدفاع مارك إسبر بإجراء تغييرات في الإجراءات الأمنية.
يُذكر أن هناك ما يقرب من 800 طالب من القوات المسلحة السعودية ما زال يتدرب في الولايات المتحدة، مع 300 طالب في قاعدة سان أنطونيو.
وكان قد قال إسبير يوم الأربعاء: ستكون تغييرات الفحص أكثر شمولًا عندما يتعلق الأمر بتحسين إجراءات الفحص لدينا، مثل تكثيف التدقيقات على منشورات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالطلاب.
يُذكر أن البنتاغون كان قد أعلن استئناف التدريب لأكثر من 800 طالب عسكري سعودي في الولايات المتحدة، وذلك بعد أسابيع من حادث قاعدة بينساكولا الذي أدى إلى مقتل 3 أمريكيين.
وفي أعقاب التحقيقات، كان قد أوقف البنتاغون طلابًا سعوديين؛ لمعرفة ما إذا كان أيّ منهم متورطًا، لكن جاءت النتائج النهائية لتؤكد أن مطلق النار، سعيد الشمراني، تصرف وحده، ولم تعثر على أي مؤشرات على وجود تهديدات.
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