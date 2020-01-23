2020-01-23

فيديو.. الجدعان: هذه أهداف المملكة من رئاسة قمة العشرين

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير المالية محمد الجدعان أن المملكة لديها 3 أهداف رئيسية تود تحقيقها خلال رئاستها مجموعة العشرين هذا العام.

وقال الجدعان خلال جلسة عقدت اليوم في منتدى دافوس: إن المملكة أعلنت عن خُطتها لاستضافة اجتماعات قمة العشرين في ديسمبر، والتي تتضمن 3 أهداف رئيسية تسعى لتحقيقها، هي تمكين الشباب والنساء والشرائح المختلفة للمجتمعات، والشركات الصغيرة والمتوسطة.

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وأوضح أن الهدف الثاني هو حماية كوكب الأرض سواء في المناخ أو المحيطات وغير ذلك، والهدف الثالث هو إيجاد وجهات جديدة للتكنولوجيا والتطورات التي تحدث وكيفية تبني هذا التقدم بما ينعكس بشكل أفضل على الناس في جميع أنحاء العالم.

وكان الجدعان أكد في حوار صحفي له مع بلومبرغ نيوز إنه واثق جدًا من أن الاقتصاد السعودي آخذ في الارتفاع بوتيرة مبشرة، حيث إن المملكة قد أتمت بنجاح تسعير الطرح السادس من السندات الدولية بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات دولار هذا الأسبوع.

وتابع: المستثمرون الدوليون استجابوا بشكل إيجابي للإصلاحات الجارية، والطلب على الاستثمارات الداخلية في المملكة مرتفع وصحي للغاية.

واستطرد الجدعان: لقد بدأنا نرى نتائج رؤية 2030، والأرقام تثبت أن الإصلاح يعمل، فقد شاهدنا نتائج الربع الثالث، إنه الأعلى في خمس سنوات، الناتج المحلي الإجمالي للنفط ينمو على أعلى مستوى.

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