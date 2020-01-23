عبد الرحمن بن مساعد يرد على الحملات التي تشن ضد ولي العهد.. ويهاجم الجزيرة القطرية ويصفها بـ منبر المتشرذم

هاجم الأمير عبدالرحمن بن مساعد، قناة الجزيرة بسبب الحملات التي تشنها ضد المملكة وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، مؤكدا أنها أصبحت مكشوفة وعديمة التأثير.

وكتب بن مساعد على صفحته الرسمية بتويتر تغريدة قال فيها: “الحملات المنسقة ضد السعودية وضد سمو ولي العهد تحديدًا والتي تتصاعد على فترات من جهات عدة تتشكل وتتكامل كجوقة واحدة وتستخدم نفس الأدوات أصبحت مكشوفة وعديمة التأثير.. طبيعي أن تنبح الكلاب على وقع مسير كل قافلة، ولكن الكلاب التي يتم اطعامها لتنبح أكثر على قافلتنا يطربنا جدًا نباحها!”

وفي تغريدة أخرى نشر الأمير قصيدة له هاجم فيها قناة الجزيرة القطرية التي وصفها بـ”منبر المتشرذم”.