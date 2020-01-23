السعودية اليوم / وزير الحج والعمرة يلتقي نائب مجلس النواب الإندونيسي



مكة المكرمة 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واس

التقى معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، في مكتبه في مكة المكرمة اليوم، معالي نائب رئيس مجلس النواب في جمهورية إندونيسيا الدكتور عزيز شمس الدين والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات العلاقة بالحجاج والمعتمرين القادمين من إندونيسيا، والخدمات التي تقدمها الوزارة في سبيل العناية بضيوف الرحمن منذ قدومهم لأداء المناسك وحتى عودتهم لبلادهم بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج والعمرة في راحة واطمئنان.

// انتهى //

16:34ت م

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