اجتماعي / وزير الصحة يكرم المتميزين في يوم التطوع العالمي 2019م



الرياض 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واس

أوضح معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن التطوع الصحي أصبح واقعٍ نعيشه في القطاع الصحي، ونطمح لصناعة تطوع متميز ومؤسسي يعمل بشكل منتظم ومنتج وبفاعلية أكثر.

جاء ذلك خلال رعايته لحفل جائزة التميز في اليوم العالمي للتطوع 2019 م الذي أقيم اليوم الخميس بفندق الإنتركونتنينتال بالرياض.

وأضاف معاليه أنه على مدى ثلاثة أعوام حققت الصحة نجاحات وأرقام مبهجة، حيث تطوع أكثر من 120 ألف متطوع ومتطوعة من أبطال الصحة، قدموا من خلال أعمالهم التطوعية المباركة أكثر من 180 ألف ساعة تطوعية عبر أكثر من 6 آلالاف مبادرة تطوعية استفاد منها أكثر من مليوني مريض.

كما حقق العائد الاقتصادي نجاحًا آخر لأبطال الصحة، حيث تجاوز العائد 27 مليون ريال.

وقال معاليه : نسعد جميعاً في هذا اليوم بتكريم الفائزين بجائزة التميز في اليوم العالمي للتطوع 2019، مقدما شكره لأبطال الصحة بمقدار كل عافية شعر بها كل مريض ، وكل ابتسامة ارتسمت على شفاه كل محتا.

وكرم الدكتور الربيعة الجهات الفائزة بجائزة التميز في اليوم العالمي للتطوع 2019 وهم "إدارة برنامج مكافحة التدخين، ومكتب معالي نائب الوزير للتخطيط و التطوير، وإدارة التواصل الداخلي بصحة نجران، ومركز صحي بالجرشي، ومركز الرعاية الصحية الأولية بصامطة بجازان، ومركز الرعاية الصحية الأولية في بيش الشمالي بجازان، ومركز عبدالعزيز بن علي الشويعر للرعاية الصحية بجلاجل، ومركز صحي وسط المدينة بالطائف، ومجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، ومستشفى حبونا العام بنجران، ومستشفى الصحة النفسية بالطائف، ومبادرة نرعاهم كابويهم، وإدارة المشاركة المجتمعية بمكة المكرمة، ومبادرة ساعدني لأرى لزراعة القرنية ، ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، ومبادرة قربناها، ومستشفى الملك سلمان بالرياض، ومبادرة من أجل عينيك، ومستشفى العيون بجدة، ومبادرة قافلة العطاء ببلد معطاء، وإدارة مكافحة الأمراض المعدية بصحة الطائف، ومبادرة تطعيم الانفلونزا، والتجمع الصحي الأول بالقصيم، وصحة الجوف، وصحة نجران، وصحة حفر الباطن، والتجمع الصحي الثاني بالرياض".

// انتهى //

16:25ت م

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