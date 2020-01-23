السعودية اليوم / عمادتي شؤون الطلاب وخدمة المجتمع يوقعان إتفاقية تعاون لإستحداث دبلوم اللغة الصينية بجامعة الملك عبدالعزيز



جدة 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واس

ابرمت عمادة شؤون الطلاب مع عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الملك عبدالعزيز اليوم, اتفاقية تعاون لإستحداث دبلوم اللغة الصينية "دبلوم مهني"، الذي من شأنه فتح آفاق جديدة لتعليم اللغة الصينية بالجامعة.

وجرى التوقيع بحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني، ووكيل الجامعة للأعمال والإبداع المعرفي الأستاذ الدكتور توفيق بن عبدالمحسن الخيال، ومثل عمادة شؤون الطلاب في التوقيع الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، فيما مثل عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الأستاذ الدكتور حسن بن سعيد الزهراني، وحضر التوقيع مدير مركز تبادل العلوم والثقافة الصينية الدكتور مهند بن غازي شحات عابد.

ويهدف الدبلوم إلى مواكبة توجه المملكة في تعزيز التبادل الثقافي والأكاديمي بين البلدين، إلى جانب فتح آفاق دراسية جديدة أمام الطلاب والدارسين للغة الصينية بالمملكة، وتنمية المهارات اللغوية والعلمية لدارسي اللغة الصينية كلغة ثانية، إضافة إلى تحسين المهارات في قواعد اللغة ومفردات التواصل في مجالات التعليم والعمل والمواقف اليومية، ما فيها التحدث، والإصغاء، والقراءة والكتابة، والقدرة على إستخدام اللغة الصينية لتنفيذ الأنشطة التواصلية الأساسية في مجموعة من مهارات الحياة اليومية والدراسية.

وتقوم خطة البرنامج, على تقديم مجموعة من المهارات التي حددها الإطار الوطني للمؤهلات، لتخريج طلاب لديهم مهارات يحتاجها سوق العمل، إلى جانب المعرفة الأساسية التي يكتسبها خلال فترة دراسته , فيما تم توزيع ساعات الخطة في البرنامج بشكل شمولي يضمن للطلاب إكتساب وتطوير معارفهم ومهاراتهم.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني, أن الإتفاقية إمتداد للتعاون القائم بين عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر ، ممثلة في مركز تبادل العلوم والثقافة الصينية، لتبادل الخبرات بين الطرفين في مجال تعليم اللغة الصينية والتكامل في العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن الدبلوم سيسهم في إتقان أساسيات اللغة الصينية، وتنمية المعرفة والمهارات اللغوية الأساسية، وتطوير مهارات التحدث والإستماع والقراءة والكتابة، التي تؤهلهم للعمل في مجالات تستخدم فيها اللغة الصينية.

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16:22ت م

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