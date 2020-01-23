السعودية اليوم / أمين نجران يتفقد المشروعات البلدية بمركزي سلطانه والخالديه



نجران 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واس

تفقد أمين منطقه نجران المهندس حمد بن حسين عيبان اليوم، المشروعات والخدمات البلدية بمركزي سلطانه والخالديه والمندفن،بهدف الوقوف على الخدمات البلدية والمشروعات المنفذة فيها.

وناقش أمين المنطقة احتياجات المراكز والقرى التابعة لها من المشروعات والخدمات البلدية،كما ووجه بمضاعفة الجهود لإنجاز المشروعات البلدية لتحقق الاستفادة المنشودة منها للمواطنين والمقيمين وفق تطلعات القيادة الرشيدة –حفظها الله-،وتوجيهات سمو أمير منطقه نجران، وسمو نائبه، ومتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف.

// انتهى //

16:21ت م

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