السعودية اليوم / وزير العمل والتنمية الاجتماعية يوافق على تأسيس جمعية التجارة والتجزئة الإلكترونية



الرياض 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واس

وافق معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي على طلب تأسيس جمعية التجارة والتجزئة الإلكترونية التي تعد أول جمعية أهلية متخصصة في هذا الشأن.

وتهدف الجمعية إلى تنمية الفكر العلمي و توعية المجتمع بمفهوم التجارة الإلكترونية والمقصود منها، وتطوير وإرشاد المواقع والمنصات الإلكترونية وتجهيزها لممارسة التجارة الإلكترونية.

يُذكر أن أنشطة الجمعية سترتكز على التوعية و التثقيف، والدراسات والأبحاث، والبرامج والفعاليات، إضافة إلى الإرشاد والاستشارات، وسيكون مقر الجمعية في مدينة الرياض، كما ستشرف عليها منظومة التجارة والاستثمار، حيث يأتي هذا القرار ضمن خطط الوزارة للتوسع في إنشاء الجمعيات الأهلية ودعم المشروعات التنموية.

من جهته أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية التجزئة والتجارة الإلكترونية مازن الضراب أن تأسيس هذه النوع من الجمعيات الأهلية التخصصية بات أمراً ملحا في هذا التوقيت المثالي، حيث تشهد المملكة نموًا في قطاع التجزئة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية من قبل القطاع الخاص والتحول في القطاع الحكومي لدعم القطاع".

وأضاف الضراب : "وجود الجمعية سيكون ممثلاً مهماً لتمثيل القطاع الثالث في هذا القطاع الحيوي حيث يعدّ إسهام القطاع الثالث من أهم منطلقات رؤية المملكة 2030 ، كما ستسهم الجمعية بدور فعّال وحقيقي لتكون حلقة الوصل بين القطاع الخاص والعام والدفع بعجلة نمو قطاع التجارة الإلكترونية عبر نشاطاتها المختلفة".

// انتهى //

16:21ت م

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