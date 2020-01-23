

نجران 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واس

عقد فرع المؤسسة العامة للتدريب التقني المهني بمنطقة نجران أمس، الاجتماع الأول لقادة المنشآت التدريبية بالمنطقة للفصل التدريبي الثاني،بحضور مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة سعيد بن أحمد آل جبار، وذلك بمقر الفرع الرئيسي بنجران.

ونوقش خلال الاجتماع انطلاقة الفصل التدريبي الثاني بالمنشآت التدريبية لهذا العام، والتجهيزات والإجراءات التي وفرتها للمتدربين المستجدين،إضافة إلى استعراض نتائج الفصل التدريبي الماضي وما تحقق من إنجازات.

// انتهى //

16:20ت م

0159





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / التدريب التقني والمهني بنجران يعقد الاجتماع الأول لقادة المنشآت التدريبية بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.