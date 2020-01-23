السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 710 سلال غذائية في مخيم الركزة بمأرب



الرياض 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية اليوم 710 سلال غذائية للنازحين من محافظة صعدة إلى مخيم الركزة بمحافظة مأرب، استفاد منها 4,260 فردا.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

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16:20ت م

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