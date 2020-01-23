السعودية اليوم / طالبتان من تعليم تبوك تحصدان الميدالية الذهبية في منافسات اللغة العربية على مستوى المملكة



تبوك 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واس

حصلت طالبتان من تعليم تبوك على الميدالية الذهبية في منافسات اللغة العربية على مستوى المملكة لعام 1440 /1441، التي شملت عددًا من المراحل بمشاركة إدارات التعليم بالمملكة كافة والتي أعلنت نتائجها أمس.

فازت الطالبة غلا هايس القبيضي بالمركز الأول بالميدالية الذهبية على المرحلة الثانوية ،والطالبة أرجوان عامر القرني بالمركز الثالث بالميدالية الذهبية على المرحلة المتوسط.

وثمن المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، للطالبتين وأسرتيهما والمدارس المشاركة وإدارة نشاط الطالبات بتعليم تبوك على هذا الإنجاز، مؤكداً على أن هذه المنجزات هي امتداد لما يحققه الأبناء الطلاب والطالبات من تميز في مختلف المناشط والبرامج المحلية والوطنية والدولية.

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16:13ت م

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