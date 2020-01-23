السعودية اليوم / سمو أمير منطقة القصيم يعزي محافظ عنيزة وأسرة السليم في وفاة والدتهم



عنيزة 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، العزاء والمواساة لأسرة السليم في وفاة والدتهم موضي بنت صالح الزامل - رحمها الله - والدة محافظ عنيزة ، التي وافتها المنية.

جاء ذلك خلال زيارة سموه اليوم لمنزل أسرة السليم حيث كان في استقباله محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا مساعد السليم وأبناء وذوي الفقيدة.

وسأل سموه الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ، وأن يسكنها فسيح جناته ، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.

من جانبه قدم أبناء وذوي موضي الزامل - رحمها الله - شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة القصيم على مواساته ومشاركته لهم في هذا المصاب الجلل ، سائلين الله العلي القدير أن يكتب لسموه الأجر والمثوبة.

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16:09ت م

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