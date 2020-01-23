السعودية اليوم / "مبادرات مسك" يدعم المواهب الشابة بعرض مشروعاتهم المبتكرة في دافوس



الرياض 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واس

طرح نخبة من الشباب مشروعاتهم المبتكرة لإحداث التغيير في العالم، ضمن مشاركة مركز مبادرات مؤسسة

وتأتي مشاركة مركز المبادرات للسنة الثالثة على التوالي؛ لإيصال صوت الشباب في أهم المحافل الدولية، ومواصلة تمكينهم لإحداث تغيير إيجابي حول القضايا الحيوية التي تشغل العالم، وإشراكهم في حوارات لفتح أذهانهم لاستيعاب التحديات، واتخاذ زمام القيادة لتوجيه النهج العالمي في معالجة القضايا، والإسهام في ابتكار حلول جذرية في مجالات متعددة خصوصاً التقنية منها.

ويستضيف جناح المؤسسة طيلة أيام المنتدى عدداً من الجلسات الحوارية، والنقاشات المفتوحة التي يديرها متحدثون بارزون، وتناقش المهارات المطلوبة وريادة الأعمال والمواطنة العالمية والتحديات القادمة.

كما تسلط مبادرات مسك ممثلة في "منتدى مسك العالمي" الضوء على الفن السعودي ويتيح لضيوف المنتدى تذوق الأعمال الفنية

كما يبرز المقهى السعودي " Saudi cafe" الذي يأتي للمرة الأولى في المنتدى ثقافة المجتمع السعودي، وهو منصة ثقافية تعرض محتوى رقمي تفاعلي يركز على تمكين الشباب ومبادرات المؤسسة في هذا المجال، ويمنح الزوار مساحات مفتوحة للنقاش والتواصل وتبادل الأفكار، خلال الاستمتاع بالقهوة والمأكولات السعودية التقليدية التي تقدم بأيدي طهاة سعوديين.

ويقدم مركز المبادرات الفرصة للشباب في جميع أنحاء العالم للمشاركة في خوض "#ItStartWithUs" الذي يضم 3 ملايين شريك دولي، ليشاركوا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بطرقهم المبتكرة.

وأوضح مدير البرامج في مركز مبادرات مسك نايف السويلم أن مشاركة المؤسسة للسنة الثالثة على التوالي في منتدى دافوس هو تأكيد واضح على مضيها قدما للوفاء بعهدها، وتحقيق أهدافها في دعم الشباب وإبراز حضورهم في المحافل الاقتصادية العالمية، وهو امتداد لرؤية المملكة 2030 في الاندماج بالاقتصاد العالمي المتحرك والمشاركة فيه، والتقدم نحو الانفتاح في عالم المال والأعمال، مشيراً إلى أن تواجد المملكة بمؤسساتها وشبابها وثقافتها في دافوس اليوم، يعطيها أهمية استراتيجية ودعامة قوية، للمشاركة في إدارة التغيرات المستقبلية، حيث يمثل المنتدى فرصة كبيرة لعقد اللقاءات المثمرة مع كبار الشخصيات الاقتصادية، وإتمام الشركات العالمية لتضافر الجهود نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ولفت السويلم إلى أن ما يميز مشاركة مركز مبادرات مسك هذا العام أنه يحتفل بالعام الخامس لانطلاق منصته الدولية التي تتمثل في "منتدى مسك العالمي"، وما حققه من إنجازات وأرقام لتحقيق أهداف مسك الخيرية في دعم الشباب حول العالم وتمكينهم.

وعمل منتدى مسك العالمي منذ انطلاقته في العام 2016 على توسيع رسالة مؤسسة مسك الخيرية إلى الشباب في جميع أنحاء العالم؛ وذلك من خلال الفعاليات الدولية التي شارك فيها والبحوث والمبادرات العالمية، إلى جانب ورش العمل التي عُقدت خلال المنتدى في دوراته الماضية واستفاد منها ما يزيد عن 21.000 مستفيد.

ووصل عدد الورش في المنتدى لعام 2019م لـ 55 ورشة عمل بمشاركة 138 متحدث.

كما استفاد من كأس ريادة الأعمال ما يصل إلى 113.000 شاب وفتاة من 187 دولة، الذي عقد شراكات مع 204 شركاء محليين ودوليين، وقدم ما يزيد عن 1500 شركة ناشئة على منصته، إلى جانب دعمه لصغار المستثمرين من خلال شركائه بخدمات لوجستية وصلت قيمتها المادية لـ 70 مليون ريال.

// انتهى //

15:46ت م

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الرياض 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واسطرح نخبة من الشباب مشروعاتهم المبتكرة لإحداث التغيير في العالم، ضمن مشاركة مركز مبادرات مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية" في منتدى دافوس الاقتصادي، الذي انطلقت أعماله الثلاثاء الماضي بعنوان "شركاء من أجل عالم متماسك ومستدام"، بحضور ما يزيد عن 3000 شخص؛ من قادة السياسة والأعمال في العالم، وممثلي المنظمات والمؤسسات العالمية من 118 دولة.وتأتي مشاركة مركز المبادرات للسنة الثالثة على التوالي؛ لإيصال صوت الشباب في أهم المحافل الدولية، ومواصلة تمكينهم لإحداث تغيير إيجابي حول القضايا الحيوية التي تشغل العالم، وإشراكهم في حوارات لفتح أذهانهم لاستيعاب التحديات، واتخاذ زمام القيادة لتوجيه النهج العالمي في معالجة القضايا، والإسهام في ابتكار حلول جذرية في مجالات متعددة خصوصاً التقنية منها.ويستضيف جناح المؤسسة طيلة أيام المنتدى عدداً من الجلسات الحوارية، والنقاشات المفتوحة التي يديرها متحدثون بارزون، وتناقش المهارات المطلوبة وريادة الأعمال والمواطنة العالمية والتحديات القادمة.كما تسلط مبادرات مسك ممثلة في "منتدى مسك العالمي" الضوء على الفن السعودي ويتيح لضيوف المنتدى تذوق الأعمال الفنية السعودية من خلال أعمال الفنانين الشابين أحمد عنقاوي ومعاذ العوفي، التي تعكس تراث المنطقة وحضارتها.كما يبرز المقهى السعودي " Saudi cafe" الذي يأتي للمرة الأولى في المنتدى ثقافة المجتمع السعودي، وهو منصة ثقافية تعرض محتوى رقمي تفاعلي يركز على تمكين الشباب ومبادرات المؤسسة في هذا المجال، ويمنح الزوار مساحات مفتوحة للنقاش والتواصل وتبادل الأفكار، خلال الاستمتاع بالقهوة والمأكولات السعودية التقليدية التي تقدم بأيدي طهاة سعوديين.ويقدم مركز المبادرات الفرصة للشباب في جميع أنحاء العالم للمشاركة في خوض "#ItStartWithUs" الذي يضم 3 ملايين شريك دولي، ليشاركوا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بطرقهم المبتكرة.وأوضح مدير البرامج في مركز مبادرات مسك نايف السويلم أن مشاركة المؤسسة للسنة الثالثة على التوالي في منتدى دافوس هو تأكيد واضح على مضيها قدما للوفاء بعهدها، وتحقيق أهدافها في دعم الشباب وإبراز حضورهم في المحافل الاقتصادية العالمية، وهو امتداد لرؤية المملكة 2030 في الاندماج بالاقتصاد العالمي المتحرك والمشاركة فيه، والتقدم نحو الانفتاح في عالم المال والأعمال، مشيراً إلى أن تواجد المملكة بمؤسساتها وشبابها وثقافتها في دافوس اليوم، يعطيها أهمية استراتيجية ودعامة قوية، للمشاركة في إدارة التغيرات المستقبلية، حيث يمثل المنتدى فرصة كبيرة لعقد اللقاءات المثمرة مع كبار الشخصيات الاقتصادية، وإتمام الشركات العالمية لتضافر الجهود نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.ولفت السويلم إلى أن ما يميز مشاركة مركز مبادرات مسك هذا العام أنه يحتفل بالعام الخامس لانطلاق منصته الدولية التي تتمثل في "منتدى مسك العالمي"، وما حققه من إنجازات وأرقام لتحقيق أهداف مسك الخيرية في دعم الشباب حول العالم وتمكينهم.وعمل منتدى مسك العالمي منذ انطلاقته في العام 2016 على توسيع رسالة مؤسسة مسك الخيرية إلى الشباب في جميع أنحاء العالم؛ وذلك من خلال الفعاليات الدولية التي شارك فيها والبحوث والمبادرات العالمية، إلى جانب ورش العمل التي عُقدت خلال المنتدى في دوراته الماضية واستفاد منها ما يزيد عن 21.000 مستفيد.ووصل عدد الورش في المنتدى لعام 2019م لـ 55 ورشة عمل بمشاركة 138 متحدث.كما استفاد من كأس ريادة الأعمال ما يصل إلى 113.000 شاب وفتاة من 187 دولة، الذي عقد شراكات مع 204 شركاء محليين ودوليين، وقدم ما يزيد عن 1500 شركة ناشئة على منصته، إلى جانب دعمه لصغار المستثمرين من خلال شركائه بخدمات لوجستية وصلت قيمتها المادية لـ 70 مليون ريال.// انتهى //15:46ت م0150

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.