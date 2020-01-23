السعودية اليوم / محافظة الخبر تتزين بمجسمات شعار قمة العشرين



الدمام 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واس

قامت بلدية محافظة الخبر بوضع تركيب عدد من المجسمات التي ترمز لشعار قمة مجموعة العشرين، وذلك بمناسبة رئاسة واستضافة المملكة لقمة مجموعة العشرين بالرياض 2020، التي تأتي استمراراً لأدوار المملكة الحيوية والمحورية التي تتبوأها من خلال عملها كعضو فاعل ومهم في الأسرة الدولية على جميع الأصعدة، من منطلق موقعها التاريخي، والثقافي، والعربي، والإسلامي، إلى جانب موقعها الجغرافي، والاقتصادي، والسياسي.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي أن استضافة المملكة لقمة العشرين رسالة مهمة يجب أن تستغل في تعزيز وإبراز مكانة المملكة الدولية وقدرتها الاقتصادية وأدوارها السياسية, مشيرا إلى أن بلدية الخبر تعمل إلى جانب الجهات الحكومية الأخرى لإنجاح وإبراز هذا الحدث العالمي الضخم.

وأشار المهندس الزايدي إلى أن أعمال تركيب المجسمات التي ترمز لشعار القمة شمل الأرصفة وأعمدة الإنارة بالشوارع الرئيسة، والميادين والتقاطعات الحيوية بالمحافظة

الجدير بالذكر أن قمة مجموعة العشرين ستنعقد في مدينة الرياض خلال الفترة من ٢١ إلى ٢٢ نوفمبر من العام الجاري ٢٠٢٠ والتي ستتمحور حول اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع.

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15:20ت م

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