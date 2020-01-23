شكرا لقرائتكم خبر عن «السبيعي» يقدم أوراق اعتماده سفيرًا لدى ليبيريا والان نبدء بالتفاصيل

قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوت ديفوار عبدالله بن حمد السبيعي، اليوم، نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم لدى جمهورية ليبيريا لوزير خارجية ليبيريا جيبزونقر فيندلي.

وأعرب وزير الخارجية بهذه المناسبة عن شكره العميق للمملكة لما تقدمه من تبرعات لجمهورية ليبيريا ومساعدتها في إنشاء طرق المواصلات، وبناء مدرج هبوط وإقلاع الطائرات في مطار روبرتس الدولي في العاصمة الليبرية مونروفيا، وتسهيل أمور مسلمي جمهورية ليبيريا لأداء مناسك العمرة وفريضة الحج.