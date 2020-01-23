شكرا لقرائتكم خبر عن شباب «مسك» يعرضون مشروعاتهم المبتكرة في «دافوس» والان نبدء بالتفاصيل

طرح نخبة من الشباب مشروعاتهم المبتكرة لإحداث التغيير في العالم، ضمن مشاركة مركز مبادرات مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية" في منتدى دافوس الاقتصادي، الذي انطلقت أعماله الثلاثاء الماضي بعنوان "شركاء من أجل عالم متماسك ومستدام"، بحضور ما يزيد على 3000 شخص؛ من قادة السياسة والأعمال في العالم، وممثلي المنظمات والمؤسسات العالمية من 118 دولة.

ويستضيف جناح المؤسسة طيلة أيام المنتدى عدداً من الجلسات الحوارية، والنقاشات المفتوحة التي يديرها متحدثون بارزون، وتناقش المهارات المطلوبة وريادة الأعمال والمواطنة العالمية والتحديات القادمة.

كما تسلط مبادرات مسك ممثلة في "منتدى مسك العالمي" الضوء على الفن السعودي ويتيح لضيوف المنتدى تذوق الأعمال الفنية السعودية من خلال أعمال الفنانين الشابين أحمد عنقاوي ومعاذ العوفي، التي تعكس تراث المنطقة وحضارتها.

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ويقدم مركز المبادرات الفرصة للشباب في جميع أنحاء العالم للمشاركة في خوض "#ItStartWithUs" الذي يضم 3 ملايين شريك دولي، ليشاركوا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بطرقهم المبتكرة.

وأوضح مدير البرامج في مركز مبادرات مسك نايف السويلم أن مشاركة المؤسسة للسنة الثالثة على التوالي في منتدى دافوس هو تأكيد واضح على مضيها قدما للوفاء بعهدها، وتحقيق أهدافها في دعم الشباب وإبراز حضورهم في المحافل الاقتصادية العالمية.

ولفت السويلم إلى أن ما يميز مشاركة مركز مبادرات مسك هذا العام أنه يحتفل بالعام الخامس لانطلاق منصته الدولية التي تتمثل في "منتدى مسك العالمي"، وما حققه من إنجازات وأرقام لتحقيق أهداف مسك الخيرية في دعم الشباب حول العالم وتمكينهم.