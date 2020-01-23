شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 258 سلة غذائية للأسر اللبنانية الفقيرة والان نبدء بالتفاصيل
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع الهيئة العليا للإغاثة، أمس، 258 سلة غذائية للأسر اللبنانية الفقيرة والأكثر احتياجًا في العاصمة بيروت.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات المتواصلة المقدمة من المملكة ممثلةً بالمركز للشعب اللبناني الشقيق بمختلف المجالات.
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