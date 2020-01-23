طيران ناس تعتذر لـ نجلاء بعد فقدان كرسيها المتحرك

2020-01-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

اعتذرت شركة طيران ناس لمسافرة من ذوي الاحتياجات الخاصة بعدما فقدت كرسيها المتحرك على متن إحدى الرحلات الداخلية.

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وقالت الشركة في بيان صحفي حول كرسي المسافرة نجلاء: إشارة إلى الشكوى المتعلقة بفقدان كرسي المسافرة نجلاء أثناء رحلتها رقم (94XY) من المدينة المنورة إلى الرياض بتاريخ 18 يناير 2020 م، نود أن نعتذر عما حصل للمسافرة، حيث نعلم جيداً حجم الضرر والمعاناة التي لحقت بها.

وتابعت الشركة : نود أن نوضح أننا في طيران ناس منذ استلام الشكوى قمنا مباشرة بالعمل مع الجهات المسؤولة الأخرى للبحث عن الكرسي، وبعد التحقيق المباشر والتنسيق مع مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وذلك بالرجوع إلى كاميرات المراقبة في المطار تبين لنا وصول الكرسي على نفس الرحلة المذكورة أعلاه، حيث قام أحد المسافرين القادمين من إحدى الرحلات الأخرى بأخذ الكرسي من منطقة استلام الأمتعة الخاصة بالكراسي المتحركة في الصالة الخامسة بمطار الملك خالد الدولي بالرياض وبعد التنسيق مع الجهات المسؤولة، تبين أن المسافر لديه رحلة دولية مواصلة حيث استخدم الكرسي وتوجه به إلى صالة رقم (2) الدولية وقام بتركه عند بوابة رحلة المغادرة، ويجري العمل حالياً مع المسافرة نجلاء لتسليمها الكرسي كما نضمن لها حق التعويض في الضرر الذي لحق بها.

وختمت الشركة بالقول: نؤكد أننا في طيران ناس نولي اهتماماً كبيراً بضيوفنا، ونسعى دوماً لتطوير الخدمات التي تحقق تطلعات المسافرين.

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