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طقس الغد .. انعدام الرؤية بسبب الغبار واستمرار تراجع الحرارة
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار غداً والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية وتؤدي إلى شبه في انعدام الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.
كما توقعت أن تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على تلك المناطق، في حين يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.
أما عن الرياح السطحية على البحر الأحمر فسوف تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة في حين تكون على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-38 كم/ساعة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد قالت في وقت سابق إن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة يومي الجمعة والسبت على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، وتبوك).
ولم تستبعد الأرصاد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (اللوز، علقان والظهر)، كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية (طريف القريات، وحزم الجلاميد) من مساء يوم الجمعة ويوم السبت.
وبحسب الأرصاد السعودية فإنه من المتوقع الاستمرار في انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة بدءاً من يوم الجمعة حيث يتوقع أن تصل درجات الحرارة الصغرى إلى ما دون الصفر المئوي على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك وحائل) كذلك على أجزاء من منطقة القصيم والأجزاء الشمالية المناطق الرياض، الشرقية والمدينة المنورة.
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