الوثائق المطلوبة للقبول الموحد في وزارة الدفاع

2020-01-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

بدأت وزارة الدفاع اليوم عمليات القبول والتسجيل لعام 1441هـ للالتحاق بالخدمة العسكرية للجامعيين من خريجي كلية الطب.

ودعت وزارة الدفاع الجامعيين خريجي كليات الطب في 20 تخصصاً طبياً إلى الدخول على بوابة القبول الموحد على موقع وزارة الدفاع السعودية والاطلاع على شروط التسجيل في وظائف وزارة الدفاع التجنيد الموحد.

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موعد تقديم الجامعيين في الخدمة العسكرية

وأوضحت وزارة الدفاع أن التقديم سيكون اعتبارًا من اليوم الخميس 28 جمادى الأولى 1441هـ، في التخصصات التالية: (طب الجراحة العامة، طب الأسرة، طب طوارئ، طب جراحة، عظام، طب تخدير، طب نفسي، طب جراحة مخ وأعصاب، طب عناية مركزة، طب جراحة وتجميل).

وتشمل التخصصات أيضًا “طب أشعة، طب وقائي، طب عيون، طب أنف وأذن وحنجرة، طب جلدية، طب شرعي، طب باطنية، الطب الطبيعي وإعادة التأهيل، طب مهني، طب جراحة مسالك، طب أعصاب”.

الوثائق المطلوبة للالتحاق بالخدمة العسكرية للجامعيين

طلب الالتحاق ( الاستمارة ) بالقوات المسلحة ( للجامعيين ) مكتمل البيانات ومصدق ومختوم من الجهات المختصة. صورة شهادة الامتياز (للتخصصات الطبية) مصدقة من الجهة التي تخرج منها. صورة وثيقة التخرج من الجامعة مصدقة من الجهة التي تخرج منها. صورة من كشف الدرجات (السجل الأكاديمي) مصدقة من الجهة التي تخرج منها. بيانات الخريج الجامعي مصدقة من قبل عمادة القبول والتسجيل بالجامعة, وإذا كانت الشهادة من خارج المملكة التصديق من الملحق الثقافي . صورة الشهادة الجامعية والثانوية في حال كون أي من الشهادتين صادرة من خارج المملكة معادلة ومصدقة من وزارة التعليم العالي. صورة من دفتر العائلة لطالب الالتحاق وصورة البطاقة الشخصية . صورة من دفتر العائلة لوالد طالب الالتحاق وصورة البطاقة الشخصية. صورة من حفيظة نفوس جد طالب الالتحاق أو دفتر العائلة ( إن وجد ). صورة ملونة حديثة عدد ( 6 ) مقاس 4×6 .

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