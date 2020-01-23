شكرا لقرائتكم مواعيد صرف المعاش التقاعدي حتى نهاية 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-23 مواعيد صرف المعاش التقاعدي حتى نهاية 2020 متابعات الخليج 365 - الرياض نشرت المؤسسة العامة للتقاعد قائمة بمواعيد صرف المعاشات التقاعدية حتى نهاية عام 2020

وجاءت القائمة كما يلي :

شهر يناير يوم 26

شهر فبراير يوم 25

شهر مارس يوم 25

شهر أبريل يوم 26

شهر مايو يوم 18 بسبب عطلة عيد الفطر المبارك

شهر يونيو يوم 25

شهر يوليو يوم 26

شهر أغسطس يوم 25

شهر سبتمبر يوم 24

شهر أكتوبر يوم 25

شهر نوفمبر يوم 26

شهر ديسمبر يوم 24 تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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