محافظ الحفر يوجه بتكريم الممرضة الشمري وأحد زملائها

2020-01-23

حفرالباطن - فواز الاسلمي

وجه صاحب سمو محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود بتكريم الممرضة ⁧‫مريم الشمري⁩ و⁧‫تركي الحنيني⁩ اللذين أجريا الإسعافات اللازمة للمصابين في حادث مرور.

وسيتم التكريم بمكتب سموه في محافظة حفر الباطن ظهر يوم الأحد المقبل بحضور مدير الشؤون الصحية الأخصائي ناصر الصافي.

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وكان رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، وجه بتكريم الممرضة مريم رفاع الشمري، بعد إنقاذها لعائلة تعرضت لحادث انقلاب على طريق أم عشر- حفر الباطن.

وانفردت “متابعات الخليج 365” مساء أمس بنشر قصة الممرضة ومبادرتها لإنقاذ مصابي الحادث في تقرير بعنوان: “ممرضة تنقذ عائلة تعرضت لحادث على طريق حفر الباطن”.

يذكر أن الممرضة مريم رفاع الشمري بادرت مساء الاثنين، بإنقاذ حياة ثلاثة مصابين في حادث انقلاب على طريق أم عشر- حفر الباطن.

وفي حديث لـ “متابعات الخليج 365” قال زوج الممرضة: “إنه في تمام الساعة الثامنة من مساء الاثنين تفاجأنا عند قدومنا من منطقة حائل لحفر الباطن بوقوع انقلاب سيارة، وفيها عائلة مكونة من 6 أشخاص، فتوقفنا على الفور وكانت معي زوجتي الممرضة فوجدنا طفلاً متوفًی و3 إصابات (أم وطفلة وشاب)، فقامت الممرضة بإسعافهم وأنا قمت بالاتصال بالهلال الأحمر”.

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