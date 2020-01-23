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شكرا لقرائتكم محافظ الحفر يوجه بتكريم الممرضة الشمري وأحد زملائها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
التكريم ينهال على الممرضة الشمري .. المحافظة بعد الهلال الأحمر
بعد إنقاذ 3 مصابين في حادث مروع
حفرالباطن - فواز الاسلمي
وجه صاحب سمو محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود بتكريم الممرضة مريم الشمري وتركي الحنيني اللذين أجريا الإسعافات اللازمة للمصابين في حادث مرور.
وسيتم التكريم بمكتب سموه في محافظة حفر الباطن ظهر يوم الأحد المقبل بحضور مدير الشؤون الصحية الأخصائي ناصر الصافي.
وكان رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، وجه بتكريم الممرضة مريم رفاع الشمري، بعد إنقاذها لعائلة تعرضت لحادث انقلاب على طريق أم عشر- حفر الباطن.
وانفردت “متابعات الخليج 365” مساء أمس بنشر قصة الممرضة ومبادرتها لإنقاذ مصابي الحادث في تقرير بعنوان: “ممرضة تنقذ عائلة تعرضت لحادث على طريق حفر الباطن”.
يذكر أن الممرضة مريم رفاع الشمري بادرت مساء الاثنين، بإنقاذ حياة ثلاثة مصابين في حادث انقلاب على طريق أم عشر- حفر الباطن.
وفي حديث لـ “متابعات الخليج 365” قال زوج الممرضة: “إنه في تمام الساعة الثامنة من مساء الاثنين تفاجأنا عند قدومنا من منطقة حائل لحفر الباطن بوقوع انقلاب سيارة، وفيها عائلة مكونة من 6 أشخاص، فتوقفنا على الفور وكانت معي زوجتي الممرضة فوجدنا طفلاً متوفًی و3 إصابات (أم وطفلة وشاب)، فقامت الممرضة بإسعافهم وأنا قمت بالاتصال بالهلال الأحمر”.
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