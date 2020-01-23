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القنصلية في قوانجو تحذر من فيروس كورونا الجديد

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2020-01-23

القنصلية في قوانجو تحذر من فيروس كورونا الجديد

بعد وفاة 17 وإصابة 571 في 24 مقاطعة

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت القنصلية في مدينة قوانجو من انتشار فيروس كورونا الجديد بعد رصد عدة حالات في الصين مؤخراً.

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وقالت القنصلية في بيان لها: تود القنصلية إحاطة كافة المواطنين المقيمين والزائرين بأنه صدر عن اللجنة الوطنية للصحة في جمهورية الصين الشعبية تحديث للحالات المصابة بفيروس “كورونا الجديد” (الالتهاب الرئوي) بتاريخ 22 يناير الساعة 12 مساء حيث بلغ إجمالي الحالات المصابة 571 حالة، وبلغ عدد الوفيات 17 حالة في مدينة أوهان وقد انتشر الفيروس إلى 24 مقاطعة بالصين.

وتابع البيان: وتأمل القنصلية من الجميع اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة للوقاية من العدوى وذلك بالابتعاد عن الأماكن المزدحمة في محطات القطارات والمطارات خاصة مع قرب حلول عطلة عيد الربيع والسنة الصينية الجديدة.

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