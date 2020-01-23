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الدفاع المدني يستذكر الشهيد الكحيلي بعد 34 عاماً

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2020-01-23

الدفاع المدني يستذكر الشهيد الكحيلي بعد 34 عاماً

متابعات الخليج 365 - الرياض

في بادرة إنسانية استذكر الدفاع المدني أحد الشهداء الأبطال بعد مرور 34 عاماً على استشهاده.

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ونشر الدفاع المدني صورة الشهيد وعلق عليها بالقول: استشهد في مثل هذا اليوم من عام 1407هـ وكيل رقيب فهد الكحيلي أثناء أداء مهام عمله، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته.

وتفاعل العديد من المواطنين مع هذه البادرة الإنسانية، داعين الله أن يتغمده برحمته.

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