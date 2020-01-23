شكرا لقرائتكم 28 مخالفة ذوق عام في الشمالية منها ملابس غير لائقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-23 28 مخالفة ذوق عام في الشمالية منها ملابس غير لائقة ورفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية متابعات الخليج 365 - الشمالية ضبطت شرطة منطقة الحدود الشمالية 28 مخالفة شملت ارتداء ملابس غير لائقة ورفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية. Advertisements وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية بأنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٤ )وتاريخ ٤-٨-١٤٤٠هـ فقد جرى خلال الأسبوع المنصرم من تاريخ ١٧-٥-١٤٤١ وحتى تاريخ ٢٧-٥-١٤٤١هـ ضبط 28 مخالفة شملت ارتداء ملابس غير لائقة ورفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية. وبين أنه تم إيقاع العقوبات المقررة بحق المخالفين. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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