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28 مخالفة ذوق عام في الشمالية منها ملابس غير لائقة

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2020-01-23

28 مخالفة ذوق عام في الشمالية منها ملابس غير لائقة

ورفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية

متابعات الخليج 365 - الشمالية

ضبطت شرطة منطقة الحدود الشمالية 28 مخالفة شملت ارتداء ملابس غير لائقة ورفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية.

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وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية بأنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٤ )وتاريخ ٤-٨-١٤٤٠هـ فقد جرى خلال الأسبوع المنصرم من تاريخ ١٧-٥-١٤٤١ وحتى تاريخ ٢٧-٥-١٤٤١هـ ضبط 28 مخالفة شملت ارتداء ملابس غير لائقة ورفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية.

وبين أنه تم إيقاع العقوبات المقررة بحق المخالفين.

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