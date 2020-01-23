طريف تسجل درجة حرارة 1 تحت الصفر

2020-01-23

متابعات الخليج 365 - طريف

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أكثر المناطق التي شهدت أدنى درجة حرارة اليوم الخميس بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات.

وكانت طريف هي الأقل في درجات الحرارة بدرجة واحدة تحت الصفر، ثم القصيم بدرجة واحدة.

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وبعدها القريات بدرجة واحدة وكذلك حائل ثم عرعر التي سجلت 3 درجات مئوية وسكاكا 3 درجات مئوية.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم تواصل الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصةً الأجزاء الساحلية منها كذلك على أجزاء من شرق ووسط المملكة. كما تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من وسط وشرق المملكة.

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