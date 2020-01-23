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استشهاد رجل أمن أثناء مداهمة أمنية في محايل عسير
بعد رصد أحد المطلوبين في قضايا سلب تحت تهديد السلاح
متابعات الخليج 365 - واس
استشهد رجل أمن أثناء مداهمة أمنية في محايل عسير.
وصرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير، بأنه في إطار المتابعة الأمنية للقضايا الجنائية التي تباشرها الجهات الأمنية، فقد تمكنت إحدى فرق التحريات والبحث الجنائي بشرطة محائل أمس، من رصد أحد المطلوبين في قضايا سلب تحت تهديد السلاح، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وعند شروع رجال الأمن في القبض عليه بادر بمقاومتهم بسلاح أبيض، حيث تمت محاصرته والسيطرة عليه والقبض عليه، واتخذت الاجراءات النظامية بحقه.
ونتج عن ذلك تعرض أحد رجال الأمن لإصابة واستشهاده أثناء نقله إلى المستشفى، تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء.
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