مقهى سعودي في دافوس.. جزء من المملكة فوق جبال الألب

2020-01-23

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

يتوجه مندوبو دافوس الذين يسعون للحفاظ على الدفء إلى زيارة مقهى سعودي فوق جبال الألب؛ للاستمتاع بتذوق كوب من شاي المدينة المنورة وعليه بتلات الورد المجففة، أو تناوله مع أطباق الحلوى الفلكلورية.

والمقهى الذي تديره مؤسسة مسك، يفتح أبوابه طوال الأسبوع في مكان انعقاد منتدى الاقتصاد العالمي، ويُقدم المأكولات الشهية العربية، بحسب موقع آراب نيوز.

وقالت الطاهي نجلاء العتيبي، أثناء إعداد صينية من مصعب، وهي طبق حلو مصنوع من الفطائر المغطاة بالعسل الذهبي والسمن: هذه هي السنة الأولى التي يكون فيها مقهى سعودي في دافوس، متابعة: لقد استمتع الناس حقًا بالطعام والمشروبات، والقهوة العربية والشاي الذي يأتي مباشرة من المدينة، وشاي الكرك بالحليب.

Advertisements

ومن ضمن المأكولات الأخرى في القائمة طبق الحنيني، ويتكون من الخبز المفتت الممزوج بالتمر الطازج وشرائح رقيقة من الليمون، وهناك أيضًا الطبق الأكثر شعبية، كعكة شاثا، وهو طبق بدوي تقليدي يُصنع من التمور.

قالت العتيبي: الجميع يطلبون كعكة الشاثا ويسقطونها مع كوب ساخن من شاي الكرك بالحليب، هذا المزيج ينقلك فورًا من برودة جبال الألب إلى مجلس فلكلوري بأجواء صحراء المملكة.

وتابعت: أحب أن أظهر للعالم ثقافة طعامنا، وأريد أن أعرض الأطباق المذهلة التي لدينا في المملكة، ومن الجميل أن يرى الأشخاص المهمين هنا جزء من المملكة في هذا المقهى.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر







