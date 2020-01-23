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رياح وأتربة على عدد من محافظات منطقة مكة

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2020-01-23

رياح وأتربة على عدد من محافظات منطقة مكة

الحالة تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً

متابعات الخليج 365 - واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على محافظات جدة والقنفذة والليث ورابغ والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم تواصل الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصةً الأجزاء الساحلية منها كذلك على أجزاء من شرق ووسط المملكة.

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