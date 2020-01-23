شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. سقوط طاقم قناة المسيرة في يد قوات الجيش في جبهة نهم.. ومفاجأة بشأن ما وجدوا بحوزتهم! (شاهد) والان مع التفاصيل

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