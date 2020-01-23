اختفاء مواطن منذ 4 أشهر في ظروف غامضة في مكة.. وأسرته تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة

اختفى المواطن صقير بن فتى سفر القارحي؛ منذ أربعة أشهر، بعد أن تغيّب وخرج من منزل أسرته بقرية دفاق- جنوبي مكة المكرّمة، ولم يعد حتى الآن.

وحسب “سبق” قال ذووه إن مفقودهم “صقير” البالغ من العمر 55 عاماً غادر منزل أسرته بقرية دفاق الواقعة جنوبي مكة المكرّمة في تاريخ 2 / 2 / 1441 ولم يعد إلى منزل أسرته حتى الآن.

وأضافوا: يذهب كل مرة إلى الحرم المكي الشريف ويعود خلال يومين، إلا أن هذه المرة لم يعد منذ أربعة أشهر. لافتين إلى أنهم بحثوا عنه في كل مكان من مستشفيات ونحوها، إلى جانب المسجد الحرام، دون جدوى.

وأشاروا إلى أن المفقود يعاني اعتلالات نفسية، ولديه ملف بمستشفى الصحة النفسية بمكة المكرّمة. مؤكدين أنهم أبلغوا شرطة الكعكية منذ فقده.