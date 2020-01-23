قرار هام من الهلال الأحمر بشأن تأخير إنقاذ خطيب جامع كلاخ بعد تعرضه لحادث في الطائف

أعلنت هيئة الهلال الأحمر تشكيل لجنة تحقيق شامل للوقوف على أسباب تأخير وصول سيارات الإسعاف إلى موقع حادثة طريق كلاخ التي وقعت عصر (الجمعة) الماضية وتوفي على إثرها إمام وخطيب جامع قرية الكلاخية.

وقال أقارب الفقيد قالوا إلى أنه بعد حضور سيارة الهلال الأحمر لنقل الحالة وبعد قطعها لمنتصف الطريق توقفت ونقلت المصاب في سيارة إسعاف أخرى لعدم جاهزية الأولى وافتقارها لبعض الأجهزة.

وحسب “عكاظ” قال المتحدث باسم الهلال الأحمر بالطائف شادي الثبيتي إن الهيئة شكلت لجنة تحقيق للوقوف على أسباب تأخر وصول سيارة الإسعاف مؤكدا حرص الهيئة على تقليص زمن الاستجابة للطوارئ والتواجد في أماكن الحوادث بأقصى سرعة، من خلال تعزيز تواجد المراكز الإسعافية في كافة المناطق والمدن والمحافظات وتجهيزها بالسيارات والكوادر الإسعافية.

يذكر أن الحادثة وقعت عصر الجمعة الماضية على طريق كلاخ شرقي الطائف واضطر أقارب المصاب لمحاولة إنقاذه بالاستعانة بثلاثة من أقاربه من أهل الاختصاص بعد تأخر وصول سيارات الهلال الأحمر.