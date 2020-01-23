الصلاة على المرأة المقتولة على يد زوجها بأبها ظهر اليوم بجامع الراجحي

قال أحد أقارب السيدة التي قتلـت طعناً على يد زوجها أمام منزل عائلتها في أبها، إنه سيصلى عليها ويشيع جثـمانها اليوم (الخميس).

وأوضح قريب الضحية وفقاً لـ “سبق”، أن الصلاة على الفقيدة ستكون بعد صلاة الظهر في جامع الراجحي بأبها، وسيتم دفنها بمقابر المحالة.

يذكر أن الجريمة وقعت يوم الجمعة الماضي؛ حيث تتبع الزوج الضحية حتى وصلت إلى منزل عائلتها وقام بطعنها ما أدى لوفاتها، وأشارت مصادر إلى أن خلافاً بين الزوجين كان سبب إقدام الزوج على جريمته.