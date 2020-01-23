صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير، بأنه في إطار المتابعة الأمنية للقضايا الجنائية التي تباشرها الجهات الأمنية، فقد تمكنت إحدى فرق التحريات والبحث الجنائي بشرطة محائل مساء الأربعاء 1441/5/27هـ، من رصد أحد المطلوبين في قضايا سلب تحت تهديد السلاح، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وعند شروع رجال الأمن في القبض عليه بادر بمقاومتهم بسلاح أبيض حيث تمت محاصرته والسيطرة والقبض عليه، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه. وقد أصيب أحد رجال الأمن في العملية واستشهد أثناء نقله إلى المستشفى.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل-شرطة عسير: استشهاد رجل أمن في محافظة محائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.