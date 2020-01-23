السعودية اليوم / الكلية التقنية بالقطيف تختتم برنامج التهيئة للتدريب التعاوني



القطيف 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واس

اختتمت الكلية التقنية بالقطيف اليوم، برنامج التهيئة للتدريب التعاوني الذي استفاد منه 133 متدرباً للفصل التدريبي الثاني 1441هـ، وذلك في مقر الكلية بمحافظة القطيف.

وأوضح عميد الكلية المهندس أحمد الغامدي، أن البرنامج جهد مشترك بين الكلية ومنشآت سوق العمل التي تتيح للمتدربين الفرصة لتطبيق مهاراتهم في الواقع العملي لديها، مؤكداً ضرورة الانضباط والالتزام في المرحلة القادمة، التي تعكس مدى الاستعــداد والجديـــة للمتدرب أمام جهات القطاع الخاص مما يساعد على توفير فرص وظيفية أمام المتدربين.

وأبان وكيل شؤون المتدربين بالكلية عبدالواحد بن محمد آل يوسف، للمتدربين كيفية إعداد التقارير الفنية والعرض الشفهي والأخلاقيات الوظيفية وبعض مهارات التعامل مع الآخرين، مشيراً إلى أن برنامج التدريب شمل عدة تخصصات وهي: تخصص الدعم الفني، تخصص المحاسبة، إضافة إلى تخصص الإدارة المكتبية في تخصص إدارة أنظمة شبكات.

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13:48ت م

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