السعودية اليوم / تدشن الملتقى العلمي 19 " تاريخ وحضارة مكة المكرمة عبر العصور" بجامعة أم القرى



مكة المكرمة 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واس

دشّن معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور عبد الله بافيل اليوم، فعاليات الملتقى العلمي الـ 19 الذي نظمته جامعة أم القرى بالتعاون مع الجمعية التاريخية

وأوضح المشرف على فرع الجمعية التاريخية السعودية بمكة المكرمة الدكتور فهد بن عتيق المالكي إن فكرة الملتقى العلمي الـ 19 جاءت انطلاقاً من النظرة المشتركة بين جامعة أم القرى والجمعية وهي من الأهداف السامية للجمعية بإقامة الملتقيات العلمية وإثراء المعرفة والعناية بالتاريخ الوطني، مشيراً إلى أن المشاركات تجاوزت 120 ملخصاً، اعتمدت منها 39 بحثاً، منوهاً بدعم معالي مدير جامعة أم القرى لنشاطات فرع الجمعية بمنطقة مكة المكرمة.

بعدها شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن فلم الملتقى العلمي .

من جانبه أكد الدكتور بافيل أن توصيات المشاركين ستُسهمُ في دعم التاريخ الوطني بشكل عام ودراسات تاريخ وحضارة مكة المكرمة على وجه الخصوص .

وفي ختام الحفل كرم معاليه الرعاة والمشاركين والمشاركات في فعاليات الملتقى.

// انتهى //

13:46ت م

0109



مكة المكرمة 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واسدشّن معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور عبد الله بافيل اليوم، فعاليات الملتقى العلمي الـ 19 الذي نظمته جامعة أم القرى بالتعاون مع الجمعية التاريخية السعودية ، تحت شعار "تاريخ وحضارة مكة المكرمة عبر العصور"، وذلك بقاعة الملك عبد العزيز في العابدية بحضور عدد من الأكاديمين والباحثين .وأوضح المشرف على فرع الجمعية التاريخية السعودية بمكة المكرمة الدكتور فهد بن عتيق المالكي إن فكرة الملتقى العلمي الـ 19 جاءت انطلاقاً من النظرة المشتركة بين جامعة أم القرى والجمعية وهي من الأهداف السامية للجمعية بإقامة الملتقيات العلمية وإثراء المعرفة والعناية بالتاريخ الوطني، مشيراً إلى أن المشاركات تجاوزت 120 ملخصاً، اعتمدت منها 39 بحثاً، منوهاً بدعم معالي مدير جامعة أم القرى لنشاطات فرع الجمعية بمنطقة مكة المكرمة.بعدها شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن فلم الملتقى العلمي .من جانبه أكد الدكتور بافيل أن توصيات المشاركين ستُسهمُ في دعم التاريخ الوطني بشكل عام ودراسات تاريخ وحضارة مكة المكرمة على وجه الخصوص .وفي ختام الحفل كرم معاليه الرعاة والمشاركين والمشاركات في فعاليات الملتقى.// انتهى //13:46ت م0109

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تدشن الملتقى العلمي 19 " تاريخ وحضارة مكة المكرمة عبر العصور" بجامعة أم القرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.