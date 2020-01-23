

نجران 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واس

نظم المعهد الصناعي الثانوي ‫بنجران أمس، ورشة تدريبية عن قواعد السلامة المهنية للمتدربين المستجدين، وذلك بمقر المعهد بنجران.

واستهدفت الورشة التدريبية المتدربين الجدد ضمن أسبوع التهيئة لتعريفهم بإجراءات السلامة المهنية في بيئة العمل، والإجراءات الوقاية المتبعة في استخدام الأدوات العملية والتعليمية.

// انتهى //

13:22ت م

0095





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / صناعي نجران ينظم ورشة تدريبية عن قواعد السلامة المهنية للمتدربين المستجدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.